»Cilji so deželno prvenstvo in vzgajati mlade trenerje«

Bazovska Zarja, ki že nekaj let na mladinski ravni sodeluje z Bregom, je slovensko društvo, ki ima največ mladih nogometašev.

»Letos jih imamo okrog 140. Skupno pa imamo sedem ekip, seveda vedno moramo upoštevati na sodelovanje z Bregom, drugače nas bi bilo manj in delali bi manj kakovostno,« je uvodoma povedal koordinator mladinskih ekip in športni vodja Zarje Andrea Bremec, doma z Opčin.

Letošnja novost je ekipa mladincev, ki igra v pokrajinski skupini U19 ...

Ekipa mladincev je sad dolgoletnega dela z mlajšimi starostnimi skupinami. Uspeli smo vzgojiti kar nekaj solidnih nogometašev letnika 2007, ki tvorijo zdaj ogrodje mladinske ekipe. Drugi letniki v ekipi so 2006 ter nekaj igralcev 2005 in 2004. Povrh tega so zelo dobro začeli sezono in so še brez poraza (tri zmage in neodločen izid). V soboto (jutri) bodo igrali v gosteh proti Trivignanu. To skupino bi radi v prihodnjih sezonah vključili v člansko ekipo, a zelo postopoma. Nočemo, da fantje pogorijo. Mladinsko moštvo trenira Gianpaolo Rocchetti. Nekaj bi še rad dodal.

Prosim.

Letos se je mladincem pridružil nogometaš, ki je doslej igral za San Luigi. Njegov oče se nam je pred kratkim zahvalil in nas je pohvalil, ker je novo okolje, v katero je pristopil, zdravo in tudi drugačno od ostalih, saj so trenerji in odborniki zelo uglajeni in ne uporabljajo »grobih besed«, kot pri nekaterih drugih klubih. To nam je bilo v veliko čast.

