Dallas brez Dončića klonil tudi v Charlotte

Košarkarji Dallas Mavericks, za katere že vse od božiča ne igra slovenski zvezdnik Luka Dončić, so v severnoameriški ligi NBA izgubili na gostovanju v Charlotte. Domači Hornets so na krilih LaMela Balla in Milesa Bridgesa, ki sta vsak zbrala po 23 točk, zmagali s 110:105 in prvič v sezoni dosegli tri zaporedne zmage. Pri Dallasu, ki je izgubil štiri od zadnjih petih tekem, je Kyrie Irving dosegel 33 točk, Daniel Gafford pa je dodal 31 točk in 15 skokov. Naslednja tekma teksaško ekipo, ki je ta čas na sedmem mestu zahodne konference, čaka v sredo, ko bo doma gostila Minnesoto, ki je prav tako izgubila.