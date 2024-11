Dallas brez Dončića po podaljšku izgubil na Floridi

Košarkarji Dallas Mavericks, pri katerih zaradi poškodbe zapestja še naprej manjka prvi zvezdnik Luka Dončić, so v severnoameriški ligi NBA na Floridi doživeli poraz. Tokrat so gostovali pri Miami Heat in po podaljšku izgubili s 118:123. Pri gostiteljih je bil najbolj razigran Jimmy Butler, ki je s 33 točkami dosegel svoj strelski rekord sezone.

Butler je k zmagi dodal še devet skokov in šest podaj, njegov koš 4,1 sekunde pred koncem rednega dela pa je gostiteljem ob izenačenju na 114. točki sploh prinesel podaljšek.

Pri Dallasu je veteran Kyrie Irving 14 od svojih 27 točk dosegel v zadnji četrtini, a je bilo to vseeno premalo, da bi Mavericks prišli do pete zmage v nizu.

P.J. je za goste dosegel 21 točk, Naji Marshall 20, Klay Thompson 15 in Dereck Lively II 14 ter 13 skokov.

Naslednja tekma Dallas čaka v noči na torek po srednjeevropskem času, ko bo niz treh gostovanj sklenil v Atlanti.