Dallas brez Dončića uspešen na gostovanju v Atlanti

Košarkarji Dallas Mavericks, pri katerih je slovenski košarkarski as Luka Dončić zaradi poškodbe zapestja izpustil še tretjo tekmo, so v severnoameriški ligi NBA gostovali v Atlanti in premagali domače jastrebe s 129:119. Do zmage jih je popeljal veteran Kyrie Irving, ki je prispeval 32 točk, sedem skokov in šest podaj.

Jaden Hardy je k zmagi Dallasa, ki je po slabšem uvodu v sezono zdaj zmagal na zadnjih petih od skupno šestih tekem, dodal 23 točk, Naji Marshall in Spencer Dinwiddie pa vsak po 22.

Naslednja tekma Dallas čaka v sredo, ko bodo v domači dvorani gostili New York Knicks.