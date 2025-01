Dallas brez poškodovanega Dončića četrtič zapored poražen

Košarkarji Dallasa, še vedno brez poškodovanega Luke Dončića in obolelega Kyrieja Irvinga, so v ligi NBA doživeli nov poraz. S 134:122 se je v Teksasu veselil Cleveland, ki je dosegel deveto zaporedno in 30. zmago v sezoni ter potrdil prvo mesto na vzhodu in v ligi.

Gostje so svojo moč dokazali v prvem polčasu, ko so zaostanek 17:21 z 20 zaporednimi točkami spremenili v vodstvo 16 točk.

Dallas je po četrtem zaporednem porazu na zahodu zdaj peti. Mesto pred njim je Denver, kjer prav tako manjka slovenski reprezentant Vlatko Čanćar. Denver je doma s 110:113 izgubil s San Antoniom, tega pa ni mogel preprečiti niti izjemni Nikola Jokić z 41 točkami, 18 skoki in devetini podajami. Le ena podaja je Srbu zmanjkala za 15. trojni dvojček v sezoni.