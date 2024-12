Dallas brez zmage in s poškodbo Dončića

Slovenski košarkarski as Luka Dončić, ki je to sezono v ligi NBA zaradi težav z zdravjem izpustil osem od Dallasovih 30 tekem, se je na božični tekmi znova poškodoval in moral predčasno s parketa. Če želi ostati v izboru za velike nagrade lige, ne sme manjkati na več kot 17 tekmah v sezoni.

Dallas Mavericks niso imeli veselega božiča. Dončić je pred domačimi navijači proti Minnesoti, ta je na koncu slavila s 105:99, odigral dobrih 16 minut in dosegel 14 točk, preden je v drugi četrtini v bolečinah predčasno odšepal s parketa.

Kot kaže, ima Dončić poškodovano levo mečno mišico, vendar za zdaj še ni znano, za kako resno poškodbo gre. Slovenec je sicer domačo dvorano zapustil na berglah. Po prvih zdravniških pregledih naj bi bil z igrišč odsoten dlje časa, so zapisali pri ameriškem ESPN.

Več bo znano danes, ko Dončića čaka podrobnejši pregled z magnetno resonanco.