Dallas Mavericks izgubil na tretji od zadnjih štirih tekem

Košarkarji Dallas Mavericks so v severnoameriški ligi NBA doživeli še tretji poraz na zadnjih štirih tekmah. Potem ko so v sezono krenili z izkupičkom 8-2, jim zdaj ne gre po načrtih. Tokrat so jih v domači dvorani s 129:113 premagali Sacramento Kings, ki so prišli do šeste zaporedne zmage. Luka Dončić je v dresu Dallasa zbral 25 točk.

V dvorani American Airlines Center je blestel Domantas Sabonis z 32 točkami in s 13 skoki, De’Aaron Fox pa je za zmago kraljev v Teksasu dodal 30 točk.

Prvi strelec gostiteljev, ki so v zadnji četrtini povsem ugasnili, je bil Dončić, ki je v 32 minutah 25 točkam dodal deset skokov, sedem podaj in tri ukradene žoge.

Košarkarji Dallasa, ki so večer pred tem izgubili proti Milwaukee Bucks, so tokrat v zadnji četrtini na koš metali le 21-odstotno in v tem delu igre zgrešili vseh devet metov za tri točke.