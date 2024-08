Daniel Skerl bo dirkal med profesionalci

Zdaj je uradno: Daniel Skerl bo v prihodnji sezoni prestopil v svet profesionalnega kolesarstva. Enaindvajsetletni openski sprinter je podpisal dvoletno pogodbo z World Tour ekipo Bahrain Victorious. S tem je postal šele tretji tržaški profesionalni kolesar po Giordanu Cotturju in Guidom De Santijem, ki je kariero sklenil leta 1957. »To je velik korak naprej v moji karieri. Dosegel sem to, za kar sem tako trdo garal. Sem neizmerno vesel,« svojega zadovoljstva ni skrival Skerl, ki velja za enega izmed najbolj obetavnih mladih sprinterjev med U23.

Z ekipo Bahrain Victorious, za katero med drugimi dirka tudi slovenski as Matej Mohorič, bo lahko Skerl tekmoval že v zaključku letošnje sezone, in sicer kot stažist. To pomeni, da se bo lahko udeležil dirk nižjega ranga, tako da je zelo verjeten njegov nastop na dirki po Hrvaški, ki bo na sporedu od 1.do 6. oktobra.

Iz razvojne ekipe CTF Victorious sta poleg Skerla v »prvo« ekipo prestopila še 20-letni Nizozemec Max van der Meulen in še ne 19-letni Slovenec Žak Eržen. Četrti novinec v moštvu Bahrain Victorious za sezono 2025 bo tudi 20-letni Vlad Van Mechelen, ki je v starostni kategoriji U23 dirkal za razvojno ekipo nizozemskega moštva Team dsm–firmenich PostNL.