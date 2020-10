Daniel Skerl deseti v Evropi

Kolesar Daniel Skerl (letnik 2003) je v petek na mladinskem evropskem prvenstvu na velodromu, ki poteka v kraju Fiorenzuola d’Arda pri Piacenzi, dosegel zelo dober rezultat. V vožnji na čas na 1000 metrov je v kategoriji mladincev dosegel 10. mesto, ob tem pa bil najboljši kolesar italijanske reprezentance. Preizkušnjo je zaključil s končnim časom 1:06,706, štiri kroge je prekolesaril s povprečno hitrostjo 53,968 km/h. Evropski naslov je osvojil Belgijec Noah Vandenbranden s časom 1:03,201 (56,961 km/h).

»Zelo sem zadovoljen z doseženim rezultatom, lahko pa bi se uvrstil še višje. Začel sem nekoliko počasneje in si že po prvem krogu nabral eno sekundo zaostanka. Nato pa sem ujel pravi ritem in v zadnjih 800 metrih kolesaril res zelo hitro. Z boljšim začetkom bi se lahko celo zavihtel nekje med 5. in 7. mesto. Je pa tudi 10. mesto dober dosežek, predvsem če upoštevam, da še nimam toliko izkušenj na velodromu,« je po povratku domov dejal 17-letni Skerl. Obetavni openski kolesar, ki je prvič nastopil na tako pomembnem tekmovanju na velodromu, je le devet desetink zaostal za četrtouvrščenim Dancem Hansenom in manj kot tri desetinke za sedmouvrščenim Grkom Arvanitouom. V prvih 200 metrih je Skerl dosegel šele 17. čas, je pa zato bil med najboljšimi v zaključku. V zadnjem krogu sta bila le dva kolesarja hitrejša od njega, kar jasno kaže, da je ravno v zaključnih 200 metrih iz sebe iztisnil največ.