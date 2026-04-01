Siot-Tal bo še bolj konkretno pomagal Jadranovim košarkarjem

AŠZ Jadran je pridobil novega, zelo odmevnega pokrovitelja. Gre za družbo Siot-Tal, ki že več desetletij upravlja tržaški naftni terminal (ravno naslednje leto bo minilo 50 let od prihoda prvega tankerja, ladje Daphnella na Siotov ladijski terminal). Siot-Tal sicer ne bo glavni pokrovitelj Jadranove članske ekipe, ki trenutno igra v meddeželni-ligi, bo pa okrepil že obstoječe sodelovanje z AŠZ Jadran. Že lani je namreč družba Siot-Tal ekonomsko podprla gostovanje Jadranove mladinske ekipe U17 pri bavarskem športnem »velikanu« Bayern München.

Predstavitev »poroke« med Jadranom in družbo Siot-Tal je potekala včeraj v prostorih hotela Duchi d’Aosta na Velikem trgu v Trstu. Dogodka so se udeležili številni ugledni gostje, med katerimi so bili legendarni trener in velik prijatelj Jadrana Bogdan Tanjević, priznani novinar in nekdanji predsednik tržaškega prvoligaškega kluba Pallacanestro Trieste Giovanni Marzini ter trenutni generalni direktor kluba Pallacanestro Trieste Michael Arcieri. Prisotni so bili tudi vsi štirje župani občin nekdanje tržaške pokrajine, in sicer Roberto Dipiazza (Trst), Tanja Kosmina (Repentabor), Monica Hrovatin (Zgonik) in Aleksander Coretti (Dolina). Pisni pozdrav je posredovala senatorka Tatjana Rojc.

Uvodni pozdrav je podal Jadranov športni vodja Boris Vitez, ki se je najprej zahvalil predsedniku družbe Siot-Tal Alessandru Gorli za izkazano zaupanje. Poudaril je, da so s tem dogovorom še dodatno utrdili že obstoječe medsebojno sodelovanje ter da Jadran in Siot-Tal združujejo iste vrednote. Dejal je tudi, da je pridobitev tako uglednega pokrovitelja pokazatelj tega, da je Jadran vsem pri srcu.

»V to našo skupno odločitev sem popolnoma prepričan. Jadran je nekaj več kot le navaden športni klub, je ogledalo slovenske narodne skupnosti, ki je sestavni del Trsta,« je v svojem nagovoru dejal Gorla. »Tudi sami se trudimo biti del tega mesta in celotne skupnosti. Prav zato bomo poleg Jadrana še naprej podpirali tudi klub Pallacanestro Trieste, torej obe špici tržaške košarke. Ta dualizem ga dojemamo kot nekaj zelo pozitivnega, sam pa gledam zelo ambiciozno na prihodnost obeh klubov,« je še povedal predsednik družbe Siot-Tal.