Italija tretjič zapored brez »mundiala«

Italijanska nogometna reprezentanca je še tretjič zapored ostala brez nastopa na svetovnem prvenstvu. Spet je bila za »azzurre« usodna reprezentanca iz nekdanje Jugoslavije. Pred štirimi leti je to bila Severna Makedonija. Danes pa Bosna in Hercegovina, ki se je drugič v zgodovini uvrstila na »mundial«, ki bo junija in julija v ZDA, Kanadi in Mehiki. Italija je zadnjič nastopila na SP leta 2014.

Nogometaši BiH so v Zenici pripravili »pekel« za tekmece z Apeninskega polotoka po slavju v enajstmetrovkah pa se drugič v zgodovini in po 12 letih prebili na mundial. Italijani že več let niso v elitnem reprezentančnem razredu, a izpad proti BiH zanje vseeno pomeni nov velikanski neuspeh, potem ko se jim zdaj ni uspelo prebiti na zadnja tri prvenstva sveta.

Italijani so sicer povedli v 15. minuti, ko je po napaki domačega vratarja Nikole Vasilja akcijo uspešno zaključil Moise Kean. Domači so si nato pripravili več priložnosti, povsem enosmerni promet proti italijanskemu golu je stekel od 41. minute naprej, ko je bil izključen Alessandro Bastoni.

Toda vse do 79. minute gostujoči vratar Gianluigi Donnarumma ni klonil, šele takrat ga je za 1:1 premagal Haris Tabaković in dvoboj popeljal v podaljške. Tudi v teh ni bilo zmagovalca, zato so odločale enajstmetrovke. Gostje so bili dvakrat nenatančni, domači pa štirikrat uspešni in ujeli vlak za mundial.

Poleg Bosne in Hercegovine so se na SP uvrstile še Švedska, Turčija in Češka. Švedska je bila s 3:2 boljša od Poljske. Češka je po 11-metrovkah s 5:3 izločila Dansko. Turčija pa je v Prištini premagala Kosovo 1:0.