Deželna divizija 1 brez napredovanj

Deželni odbor italijanske košarkarske zveze Fip je določil tekmovalno formulo letošnje deželne divizije 1. V nekdanji D-ligi bosta v sezoni 2023/24 nastopali dve slovenski ekipi, in sicer Bor in Dom. Fip je trideseterico ekip razdelila v tri skupine. Bor, ki bo priprave začel v ponedeljek, bo nastopal v skupini C, Dom, ki je že ta teden začel s treningi, pa v skupini B.

V prvi vrsti velja omeniti, da letošnja krstna izvedba deželne divizije 1 ne predvideva napredovanj v C-ligo. V rednem delu prvenstva, ki se bo začelo 15. oktobra, bo vsaka ekipa odigrala 18 tekem. Nato bodo najboljše štiri uvrščene ekipe iz vsake skupine združene v dve skupini po šest (rdeča in bela skupina). V drugem delu sezone bo vsaka ekipa odigrala še dodatnih 10 tekem. Na podlagi končne lestvice bo tako kot v minuli sezoni zveza sestavila »ranking«, ki bo štel za sestavo prvenstev za sezono 2024/25. Prihodnje leto so namreč predvidene dodatne spremembe deželnih košarkarskih lig.