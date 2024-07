Dončić in Oblak gosta na Goriškem

Nova Gorica in Gorica bosta leta 2025 Evropska prestolnica kulture, minuli konec tedna pa je bila njena bližnja okolica prestolnica porok košarkarjev. Poročila sta se namreč Tržačan, član milanskega Armanija in italijanski reprezentant Stefano Tonut, in Slovenec, član francoskega Poitiers Basket 86 ter slovenski reprezentant Luka Rupnik. Prvi je obljubil večno zvestobo Bianci Navarra in organiziral poročno zabavo na gradu Spessa pri Koprivnem, drugi pa si je za prizorišče svojega praznovanja po poroki z Uršo Knap Okretič izbral posestvo kmetijskega podjetja Castelvecchio pri Zagraju.

Kraja sta oddaljena le 12 kilometrov, tako da smo bili na tako majhnem območju priča pravi »paradi« vrhunskih košarkarjev oz. športnikov iz Italije in Slovenije, saj sta tako Tonut kot Rupnik vabila reprezentančne in klubske kolege. Obe reprezentanci pa sta bili neuspešni na kvalifikacijah za olimpijske igre, tako da sta bili zabavi še bolj sproščeni.

Na Instagramu je bilo mogoče v objavah povabljencev zaslediti številne zvezdnike. Na Rupnikovi zabavi sta izstopala zvezdnik moštva Dallas Mavericks v ligi NBA Luka Dončić in vratar Slovenije ter Atletica iz Madrida Jan Oblak, a tudi drugi slovenski košarkarji, kot so npr. Vlatko Čančar, Zoran Dragić, Edo Murić, Matic Rebec, Alen Omić in Jaka Blažić, ki je bil Rupnikova poročna priča. Pri Koprivnem pa se je mudil veteran lige NBA Danilo Gallinari, a tudi Diego Flaccadori, Giampaolo Ricci ter bivši košarkarji, kot sta Peppe Poeta in Bruno Cerella. Povprečna višina je bila na obeh porokah torej kar visoka.