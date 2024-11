Dončić popeljal Dallas do nove zmage

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je v severnoameriški ligi NBA popeljal Dallas Mavericks do nove zmage. Teksašani so pred domačimi navijači premagali Orlando s 108:85. Dončić je 14 od svojih skupno 32 točk dosegel v uvodni četrtini. Dodal jim je še devet skokov in sedem podaj.

Košarkarji Dallasa so v domači dvorani odločno začeli tekmo in nato v prvih 9:30 minute igre v drugi tretjini kar s 30:9 nadigrali goste, ob polčasu pa so si pripravili vodstvo s 65:40. Največja prednost gostiteljev je bila 33 točk.

Naslednja tekma Mavericks čaka že danes, ko bo gostil še Indiano s trenerjem Rickom Carlislom, ki je pomagal Dallasu do edinega naslova prvaka lige NBA leta 2011.