Dončić z Dallasom po sinočnji zmagi blizu finala lige NBA

Dallas je sinoči na tretji tekmi finala zahodne konference v domači dvorani American Airlines Centra premagal Minnesota Timberwolves s 116:107 in tako povedel s 3:0 v medsebojnih obračunih. Do velikega finala n lige NBA jih tako loči zgolj še ena zmaga. Odločilna sta bila Luka Dončić in Kyrie Irving, ki sta skupaj dosegla 66 točk.

Ekipi sta se kar sedemkrat izmenjali v vodstvu, ob zaključku pa je zadeve v svoje roke prevzel zvezdniški dvojec Dallasa, ki je poskrbel za točkovni niz 12:3.

Mavericksi bodo imeli prvo priložnost za zmago v konferenčnem finalu že kmalu. V sredo zjutraj z začetkom ob 2.30 po slovenskem času bodo gostili četrto tekmo. Še nobena ekipa v ligi NBA ni zapravila vodstva, potem ko je v enem od krogov končnice vodila s prednostjo treh zmag.

Zmagovalci serije se bodo v velikem finalu lige NBA pomerili zmagovalcem vzhoda, Boston Celtics ali Indiana Pacers. Boston v finalu vzhodne konference vodi s 3:0 v zmagah.