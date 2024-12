Drugi del elitne lige bo ... razburljiv

Med božičem in svetimi trije kralji deželna amaterska nogometna prvenstva običajno mirujejo. Le pred nekaj sezonami se je zgodilo, da so med prazniki odigrali zaostali krog, ki so ga pred tem preložili zaradi slabega vremena. Sprva je bil uvodni krog drugega dela elitne lige sicer na sporedu v nedeljo, 5. januarja, a naposled ga je deželna nogometna zveza, na prošnjo klubov, preložila na sredo, 29. januarja. 5. januarja bo sicer v elitni ligi finale pokala med Tamaiem in Codroipom. Tekma bo ob 15. uri v San Vitu al Tagliamento.

Elitna liga se bo nadaljevala v nedeljo, 12. januarja, ko bo na sporedu drugi krog drugega dela. Kras Repen bo igral v gosteh v Codroipu. Juventino pa čaka gostovanje pri predzadnjeuvrščeni ekipi Rive d’Arcano Flaibano.

Prvenstvo elitne lige se bo končalo v nedeljo, 11. maja. Aprila bo dvotedenska prekinitev: 13. aprila ne bodo igrali zaradi Trofeje dežel, 20. aprila pa bo velika noč.

