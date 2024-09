Dvajset (pravzaprav petdeset) uspešnih sezon

Bogat izbor fotografij, ki so jih predvajali na prazničnem dogodku ob obletnici ustanovitve Smučarskega kluba Devin, in so na ogled v novi publikaciji društva Dvajset uspešnih sezon, poroča o uspehih in zadoščenjih zadnjih dvajset let delovanja kluba, ki pa je svoje temelje postavilo leta 1974. »Pred točno petdesetimi leti se je na ta dan zbrala skupina prijateljev, da bi ustanovila športno društvo. Postavili so na noge tako alpsko kot nordijsko disciplino pa tudi rolkanje, kajakaško dejavnost in drugo. Danes pa je klub še posebno aktiven na smučarskem in pohodniškem področju,« je v sredo zvečer v kulturnem domu Igo Gruden v Nabrežini dejal predsednik SK Devin Matija Gregori.

Da bi ob pomembnem jubileju izrazili svoje voščilo, so se dogodka udeležili tudi predstavniki inštitucij in športnih organizacij ter drugih športnih in kulturnih društev, ki so slavljencem poklonili priložnostna darila. Ob tej priložnosti je potekala tudi podelitev priznanj in daril tekmovalcem, članom, odbornikom, trenerjem pa tudi prijateljem društva SK Devin. Dogodek so popestrile glasbene točke pevke Martine Feri.

Častno predsedstvo so na dogodku, ki ga je vodil Evgen Ban, dodelili Dariu Štolfi, predsedniku SK Devin od leta 2000 do leta 2019, častno članstvo je prejela Nadja Kralj, urednica publikacije ob 50. letnici delovanja smučarskega kluba Dvajset uspešnih sezon in odbornica pri SK Devin. Posebna priznanja ob 50-letnici so prejeli Igo Legiša, Frančko Briščak, Elder Švab, Aleš Sever, Caterina Sinigoi, Erika Purič ter Loredana, Ivan in Peter Sossi. Priznanja v hvaležen spomin pa Lucijan Sosič, Bruno Škerk in Erika Ukmar.