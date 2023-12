Ema Klinec Sloveniji prinesla prve sezonske stopničke

Slovenska smučarska skakalka Ema Klinec (289,4 točke), najboljša po prvi seriji tekme svetovnega pokala v Engelbergu, je v finalu po težavah pri doskoku zasedla tretje mesto in Sloveniji prinesla prve stopničke to zimo. Med najboljšo deseterico sta končali še Nika Prevc (274,5) in Nika Križnar (272,9), ki sta zasedli sedmo oziroma osmo mesto.

Zmage se je veselila Francozinja Josephine Pagnier (293 točk) pred Kanadčanko Alexandrio Loutitt (290,2), Klinec pa je v finalu obe krepko preskočila po daljavi, vendar se je pri doskoku komaj rešila padca.

Poleg že omenjenih slovenskih skakalk je odlično v finalu nastopila tudi mlada Ajda Košnjek (241,5), ki je napredovala za deset mest in zasedla 17., Katra Komar (240,7) je bila 18., Taja Bodlaj (229) pa 25.

Finale je kar za nekaj časa prekinil grd padec Norvežanke Anne Odine Stroem (238,3), četrte po prvi seriji, ki je padla ob pristanku in končala kot 20. Za zdaj ni znano, zakaj je do padca prišlo, so pa imele vse skakalke v prvi seriji precej težav zaradi premehkega doskočišča.

Skakalke v soboto ob 11. uri čakajo nove kvalifikacije, druga tekma pod goro Titlis pa bo na sporedu ob 12.30.