Europeada 2024: žreb skupin 10. decembra

Europeada, evropsko nogometno prvenstvo evropskih jezikovnih manjšin, bo prihodnje leto od 28. junija do 7. julija na Danskem in v Nemčiji, med Severnim in Baltskim morjem.

Žreb skupin bo v nedeljo, 10. decembra, na stadionu Sydbank Park v kraju Hadersleben (Haderslev v danščini) na Danskem, severno od Flensburga. Tisti dan bo na Danskem prisotna tudi delegacija reprezentance Slovencev iz Italije. Žile bodo predstavljali operativni tajnik ZSŠDI Igor Tomasetig, podpredsednika ZSŠDI Mario Adamič (tudi selektor Žil) in Maja Peterin.

Žile se bodo po junijskem turnirju v Bazovici zbrale spet konec decembra ali začetek januarja. Priprave na Europeado pa se bodo začele maja, po končani sezoni v deželnih amaterskih ligah.