Federica Brignone spet na operacijo meniskusa

Italijanska olimpijska prvakinja v alpskem smučanju Federica Brignone se je odločila za vnovično operacijo meniskusa levega kolena. »Noga je vse boljša, a ob določenih aktivnosti, tudi pri smučanju, me še vedno boli,« je na družbenih omrežjih zapisala ena od junakinj februarskih domačih zimskih olimpijskih iger.

Brignone se je poškodovala 3. aprila lani, ko je hudo padla na italijanskem prvenstvu v kraju Val di Fassa. Ob poškodbi meniskusa je imela kar dva zloma noge in poškodovane križne vezi. Nato je pohitela z rehabilitacijo in je uspela čudežna vrnitev, ko je februarja letos na olimpijskih igrah osvojila zlato v superveleslalomu in veleslalomu ter tako spisala eno najlepših športnih zgodb v letošnjem letu. Zdaj pa bo morala še drugič na kirurško mizo. Osnova želja zdravnikov je, da odstranijo ploščico v kolenu in rano dobro očistijo.