Erik Paulina letos na dveh frontah

Zgoniški športni krožek Kras bo v novi sezoni imel svojo ekipo tako v ženski kot v moški namiznoteniški A2-ligi. V ženski A2-ligi se bo sezona začela v nedeljo, 27. septembra. V moški A2-ligi pa v nedeljo, 11. oktobra. Pri Krasu so poleg Erika Pauline potrdili Brina Vovka Petrovskega ter so angažirali italijansko-argentinskega igralca Tomasa Sanchija, ki je lani igral v Avstriji. Erik Paulina pa bo letos igral na dveh frontah: v italijanski A2-ligi s Krasom in z NTK Savinja v slovenski namiznoteniški prvi ligi.