Dipiazza: Tak nadzor na meji je farsa

Tržaški župan Roberto Dipiazza je že julija odkrito izrazil svojo skepso nad smiselnostjo in učinkovitostjo nadzora na meji s Slovenijo, za katerega se je s preklicem schengenskega režima – uradno »začasnim« – italijanska vlada odločila oktobra 2023 in ga od takrat redno podaljšuje. Zdaj se je k temi vrnil, z nespremenjenim stališčem. »Dovolj s to farso. Kontrole na meji so nesmiselne. Na mejnem prehodu pri miljskem Lazaretu ni nikogar, prav tako v Čamporah, pri Korošcih, Plavjah in Ospu. Pripadnike varnostnih sil je videti samo pri Fernetičih, ob avtocesti. Nadzorujemo štiri mejne prehode, dvajset jih je popolnoma odkritih,« je svoje pomisleke zaupal tržaškemu dnevniku Il Piccolo. Dipiazza je dejal, da je glede nadzora na meji že govoril s kvestorico Lilio Fredella, jutri pa bo o tem govoril še s tržaškim prefektom Giuseppejem Petronzijem. Ne izključuje niti soočenja z italijanskim notranjim ministrom Matteom Piantedosijem. »Več policistov potrebujemo v mestu, da bo tu življenje bolj varno,« je dejal in v nadaljevanju izrekel še nekaj kritik na račun mladoletnih beguncev brez spremstva, breme katerih redno pada na tržaško občino, čeprav v državo vstopajo po drugih občinah.

Il Piccolo je za mnenje vprašal tudi goriškega župana Rodolfa Ziberno, ki je bil precej bolj spravljiv, saj je dejal, da so kontrole na mejnih prehodih učinkovite, ker so z njimi zavrnili več ljudi in hkrati niso motile poteka Evropske prestolnice kulture (GO! 2025). Videmski župan Alberto Felice De Toni je podobno kot tržaški kolega dejal, da se mu zdi bolj smiselna okrepitev nadzora v mestih kot pa na meji.