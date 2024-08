Furlan Jonathan Milan bronast v ekipnem zasledovanju

Furlanski kolesar Jonathan Milan, dobitnik treh etap na letošnji kolesarski dirki po Italiji, se bo z olimpijskih iger v Parizu vrnil z bronasto kolajno. V ekipnem zasledovanju na velodromu je bil italijanski četverec, v katerem so bili še Filippo Ganna, Francesco Lamon in Simone Consonni, boljši od danskega. Danci so sicer v prvi polovici štirikilometrske preizkušnje vodili, v nadaljevanju pa so »azzurri« dvignili ritem, nadoknadili zaostanek in ciljno črto prečkali s skoraj dvema sekundama prednosti. Za Italijo je to že 32. kolajna na OI v Parizu. Zlato odličje v moškem ekipnem zasledovanju je osvojila Avstralija, ki je v finalu za olimpijski naslov ugnala Veliko Britanijo.