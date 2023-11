Germani-Bertuzzi ostajata na vrhu

Tudi po drugem dnevu evropskega prvenstva v olimpijskem jadralnem razredu 49er FX ostajata »azzurri« Jana Germani (TPK Sirena) in Giorgia Bertuzzi na prvem mestu na lestvici. Na južni portugalski obali so bili včeraj na sporedu štirje plovi. Če v sredo je nagajal šibak veter, včeraj so bile vetrovne razmere čisto nasprotne, saj je zelo nesorazmerno »vleklo« od 5 do 12 vozlov. »Danes (včeraj op. av.) nam ni bilo lahko jadrati. Težko je bilo izbirati pravo strategijo in določiti smer jadranja,« je po včerajšnjem dnevu komentirala Jana Germani.

Jana Germani in Giorgia Bertuzzi, ki sta se v sredo dvakrat uvrstili na prvo mesto, sta bili na včerajšnjih plovih šesti, četrti in nato še dvakrat tretji. V skupni razvrstitvi sta ubranili prvo mesto. Za njima zaostaja Španki Echegoyen in Barcelo ter Norvežanki Naess in Ronningen. Druga italijanska posadka sta Stalder in Speri, ki sta štirinajsti. Tržačanki Carlotta Omari, ki je prav tako članica TPK Sirena, ter Sveva Carraro sta 22. (včeraj sta bili 13., 21. in 17.).

Jana Germani in Giorgia Bertuzzi lovita na evropskem prvenstvu na Portugalskem olimpijsko kvoto za Italijo za razred 49er FX. Kar precej so jih že podelili na svetovnem prvenstvu. Španija in Norveška, ki dihata za ovratnik prvouvrščenima »azzurrama«, že imata olimpijsko kvoto. Brez nje pa so še Nemke in Poljakinje, ki pa zasedajo 7. oziroma 10. mesto. Nemki Bergmann in Wille sta se sicer včeraj uspešno borili in sta osvojili tudi po eno 2. in 3. mesto. Drugo mesto sta včeraj osvojili tudi Poljakinji Czapska in Rajchert, ki sta skupno deseti. V Evropi olimpijske kvote nima niti Finska, ki pa s posadko Gronblom-Hokka zaseda šele 20. mesto.