Gregor in Rok Jerončič se selita k Salonitu Anhovo

Novi trener članske ekipe OK Salonit Anhovo, ki nastopa v 1. slovenski ligi, bo Gregor Jerončič, v kanalski klub pa se seli tudi njegov sin Rok Jerončič.

Za Gregorja Jerončiča (1974) bo to vrnitev v matični klub, v katerem je v sezonah 2016/17 in 2017/18 že vodil člansko ekipo, v njej pa je kot igralec zelo uspešno nastopal med sezonami 1992/93 in 1996/97. V letošnji sezoni je vodil Alturo v moški C-ligi.

Rok Jerončič (2001) pa se v 1. slovensko ligo seli po treh sezonah v italijanski A-ligi: prvo sezono je preživel pri Civitanovi (superliga), lani v Catanii (A3), letos v Abbi Pinetu (A2), s katero je osvojil pokal in superpokal. Pod vodstvom očeta je preživel eno sezono pri Calcitu Volley (20/21).