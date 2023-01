Iz Ljubljane preko Padrič do svetovnega slovesa

O osemnajstletni Pii Babnik so se številni strokovnjaki razpisali in so jo imenovali kot eno izmed najbolj talentiranih mladih svetovnih golfistk. Decembra je društvo športnih novinarjev Slovenije razglasilo najboljše športnice in športnike v letu 2022. Med dobitniki priznanj je bila tudi Ljubljančanka Pia Babnik. Podelili so ji priznanje za mlado športno osebnost leta. Na prireditvi je ob boku že bolj izkušenih športnikov blestela v čudoviti črni obleki in pritegnila pozornost slovenske javnosti.

»Priznanje je potrditev moje dosedanje športne poti in usmeritev, da sem na pravi poti do mojega cilja - postati številka ena na svetu,« je za Primorski dnevnik povedala Pia Babnik.

Prve udarce ste opravila še kot otrok, kajne?

Z golfom sem se prvič srečala pri treh letih, ko so me starši naučili prvih udarcev žogice prek zelenice. Čeprav sem se preizkusila tudi v drugih športih (košarka, nogomet, smučanje, tenis), mi je bil golf vedno najljubši. Tako sem je zelo hitro odločila, da bom svoje življenje posvetila profesionalnemu športu.

Celoten intervju s Pio Babnik, ki je pred nekaj leti zmagala tudi na turnirju na Padričah pri Trstu, lahko preberete v današnji (sredini) izdaji Primorskega dnevnika