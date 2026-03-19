Izbrali so kakovost slovenskih klubov, včasih trenirajo tudi pred poukom

Med mladimi košarkarji slovenske narodne skupnosti iz Italije je tudi nekaj fantov, ki branijo barve klubov iz Slovenije. Trenutno se v matični domovini uspešno kalijo štirje mladi zamejski košarkarji, to so Matej Corsi, Matej Presl, Aljaž Ivanič in Saša Granier (vsi letnik 2008). Corsi je član KD Nova Gorica Mladi, Presl, Ivanič in Granier pa igrajo skupaj pri KK Sežana.

Matej Corsi je doma iz Gorice in obiskuje 4. razred višješolskega zavoda Jurij Vega. Košarkarskemu društvu Nova Gorica Mladi se je pridružil pred desetimi leti. Izbral je Slovenijo, ker so tam pogoji za delo boljši (v letošnji sezoni trenira vsak dan, dvakrat tedensko pa ima tudi predšolski trening od 6.30 do 7.30) in tudi kakovost je višja. Corsi je kapetan ekipe U18 v 1. SKL (v povprečju dosega 5,9 točke na tekmo), igra pa tudi s selekcijo U20, ki ravno danes začenja final eight za državni naslov. V četrtfinalu v Šenčurju bodo Novogoričani, ki jih s klopi vodi trener Jan Močnik, danes ob 20.30 igrali proti ljubljanski Iliriji. Tudi v konkurenci U18 (trener ekipe je Dejan Gašparin) se Gorica poteguje za nastop na zaključnem turnirju.

V dresu Košarkarskega kluba Sežana že vrsto let igrajo skupaj Matej Presl, Aljaž Ivanič in Saša Granier. Vsi trije so člani ekipe U18, ki se na začetku sezone tudi zavoljo poškodb ni uspela prebiti skozi sito kvalifikacij za preboj v 1. SKL in se tako letos kosa v 2. SKL. Prvi strelec ekipe, ki jo vodi trener Goran Mijanović, je ravno Presl, ki v povprečju dosega 16,6 točke na dvoboj. Dijak Ekonomske šole v Sežani, kjer že vrsto let tudi živi, je izrazit branilec z učinkovitim metom z razdalje. Krasijo ga dobra fizična moč, hitrost in eksplozivnost, kar zna izkoristiti tako v napadu kot v obrambi, kjer lahko pokriva tudi fizično močnejše nasprotnike. Presl redno igra tudi s selekcijo U20 (trener Gašper Kolman), kjer se večkrat izkaže kot tretji strelec ekipe. Trenira štiri do petkrat tedensko, občasno tudi v jutranjih urah.

Tudi Aljaž Ivanič igra tako z ekipo U18 kot z ekipo U20. Gre za krilnega košarkarja, ki ga krasi predvsem izvrstna fizična moč. Zelo zanesljivo brani, je učinkovit skakalec in dobro meče z razdalje. Žal Ivaniča, ki obiskuje zavod Jožef Stefan v Trstu, v letošnji sezoni pestijo poškodbe, tako da v ekipi še kako pogrešajo njegovo igro pod košema. Tudi Saša Granier ima za sabo dve hujši poškodbi gležnja, tako da je letos z ekipo U18 odigral le nekaj tekem. Dijak Gimnazije Sežana igra na položaju organizatorja igre, ima dober pregled nad igro in dober met z razdalje. Na igrišču je Granier zelo umirjen in samozavesten, tako da zna uravnavati ritem igre in učinkovito razigrava soigralce s svojimi asistencami.