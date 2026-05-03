Sistiana Sesljan v play-outu, Sovodnje v težavah

NOGOMET
ELITNA LIGA
Kras Repen – Juventina 2:2 (0:2)
Strelci: 21. Zucchiatti, 28. Breganti, 70. Velikonja, 80. Pitacco
PROMOCIJSKA LIGA
Ol3 – Sistiana Sesljan 0:2 (0:1)
Strelec: 2. Volaš 11-m, 60. Volaš 11-m
Sistiana Sesljan bo obstanek lovila v play-outu. Po zmagi v Fojdi in porazu Cervignana Rude »delfinom« ne grozi več neposreden izpad v nižjo ligo.
1. AMATERSKA LIGA
Sovodnje – Sant’Andrea San Vito 0:2
2. AMATERSKA LIGA
Zarja – Mossa 4:1
3. AMATERSKA LIGA
Vesna – Villesse 4:1 (3:1)
Strelci: 5. Pizzignach (Vill.), 19. Čermelj, 24. Frangini, 46. Chittaro, 73 Chittaro
Po predzadnjem krogu na vrhu lestvice ni bilo spremembe. Zmagala sta tako Vesna kot tudi drugouvrščeni ISM Gradisca (1:4 v gosteh proti Pierisu). Vesna ima tako še naprej dve točki prednosti pred ISM. O napredovanju bo odločal zadnji krog: Aris San Polo – Vesna in Gradisca – Mladost.
Pro-Secco – Primorje 1924 3:2
Domio B – Primorec 1:3