Sistiana Sesljan v play-outu, Sovodnje v težavah

NOGOMET

ELITNA LIGA

Kras Repen – Juventina 2:2 (0:2)

Strelci: 21. Zucchiatti, 28. Breganti, 70. Velikonja, 80. Pitacco

PROMOCIJSKA LIGA

Ol3 – Sistiana Sesljan 0:2 (0:1)

Strelec: 2. Volaš 11-m, 60. Volaš 11-m

Sistiana Sesljan bo obstanek lovila v play-outu. Po zmagi v Fojdi in porazu Cervignana Rude »delfinom« ne grozi več neposreden izpad v nižjo ligo.

1. AMATERSKA LIGA

Sovodnje – Sant’Andrea San Vito 0:2

2. AMATERSKA LIGA

Zarja – Mossa 4:1

3. AMATERSKA LIGA

Vesna – Villesse 4:1 (3:1)

Strelci: 5. Pizzignach (Vill.), 19. Čermelj, 24. Frangini, 46. Chittaro, 73 Chittaro

Po predzadnjem krogu na vrhu lestvice ni bilo spremembe. Zmagala sta tako Vesna kot tudi drugouvrščeni ISM Gradisca (1:4 v gosteh proti Pierisu). Vesna ima tako še naprej dve točki prednosti pred ISM. O napredovanju bo odločal zadnji krog: Aris San Polo – Vesna in Gradisca – Mladost.

Pro-Secco – Primorje 1924 3:2

Domio B – Primorec 1:3