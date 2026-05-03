Iz Gumina poziv k ohranitvi ljubezni in solidarnosti

»Potres uniči, ljubezen spet združi.« S temi besedami je predsednik Italijanske škofovske konference kardinal Matteo Maria Zuppi spomnil na solidarnost, ljubezen in čut za skupnost, s katerimi je prebivalstvo Furlanije (in Benečije) reagiralo na uničujoč potres leta 1976 ter bilo deležno tudi solidarnosti preostale Italije in sosednjih držav. Kardinal Zuppi je na območju vojašnice Goi Pantanali v Guminu daroval mašo ob 50-letnici potresa, pri čemer je med homilijo izrazil upanje, da bi sporočilo Furlanije bilo v poduk Italiji, Evropi in svetu, da se opusti sovraštvo in maščevanje, saj le ljubezen šteje, solidarnost pa je spremenila življenje vseh. Kardinal je homilijo zaključil v furlanščini, ki jo je v svojem pozdravu uporabil tudi videmski nadškof Riccardo Lamba in je odmevala tudi v več pesmih, molitvah, prošnjah in evangeliju. Drugače sta ob furlanščini in italijanščini med mašo odmevali tudi slovenščina (v drugem berilu in dveh prošnjah vernikov) in nemščina (v prošnji). Maše se je udeležil deželni vrh s predsednikom deželne vlade Massimilianom Fedrigo na čelu, dalje parlamentarci iz FJK in številni župani ter krajevni upravitelji. Ob kardinalu Zuppiju, kardinalu Giuseppeju Betoriju in nadškofu Lambi je somaševalo tudi več škofov, npr. tržaški Enrico Trevisi in goriški apostolski administrator Carlo Roberto Maria Redaelli, medtem ko sta iz Slovenije prišla ljubljanski nadškof in metropolit Stanislav Zore in koprski škof Peter Štumpf, iz avstrijske Koroške pa krški oz. celovški škof Jože Marketz. Slovesnosti se je udeležil tudi Walter Bandelj, predsednik Sveta slovenskih organizacij.