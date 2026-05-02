SloVolley in Soča brez napredovanja

MOŠKA B-LIGA

Massanzago - Soča SloVolley ZKB Lokanda Devetak 3:0 (27:25, 26:24, 25:21)

Soča SloVolley ZKB Lokanda Devetak: Devetak 7, A. Cotič (L), Princi 1, N. Černic 0, Miklus 4, Makuc, Antoni 0, Sicco 13, Tomić, Vižintin 4, Katalan 8, Giusto 12, G. Černic. Trener: Battisti

ŽENSKA C-LIGA

Zalet ZKB - Vivil 0:3 (14:25, 19:25, 16:25)

MOŠKA C-LIGA

SloVolley ZKB - Libertas Fiume Veneto 1:3 (22:25, 27:29, 25:13, 21:25)

SloVolley ZKB: Bulfon 27, Castellani 1, Jerič 11, Komjanc 14, Sutter 11, Terpin 10, Margarito (libero), Bensa 1, Dessanti 0, Micali, Segre 0, Vattovaz, Vremec. Trener: Peterlin

SloVolleyju si po porazu proti Fiume Venetu ni uspelo zagotoviti dodatne tekme za napredovanje v B-ligo.

ŽENSKA D-LIGA

Staranzano - Soča Lokanda Devetak ZKB 3:1 (19:25, 25:18, 25:23, 25:12)

Soča Lokanda Devetak ZKB: Scocco 16, Piva 8, Komic 14, Menis 4, Paulin 6, Cotič 3, Tognolli 2, A. Berzacola 3, L. Berzacola 0, D'Amelio (L1), Buna (L2), Coco, Tosolini, Volčič. Trener: Orel

Prvenstvo D-lige ne predvideva play-offa, dejansko pa se je nocoj v Štarancanu igral pravi finale, tekma, ki je odločila, katera od dveh ekip na igrišču bo napredovala v C-ligo. Domači Staranzano je imel v domači telovadnici rahlo prednost, saj je za napredovanje potreboval le točko, medtem ko bi morala Soča Lokanda Devetak ZKB slaviti s 3:0 ali 3:1.

Navijači obeh moštev so pričarali odlično vzdušje, igra je bila na visoki ravni, o zmagi pa je odločalo predvsem to, kdo manj greši. Prvi set je bil izenačen do polovice, nakar so pobudo v svoje roke prevzele sočanke, ki so z dvema zaporednima asoma Komic povedle s 16:13. Razliko so do konca le še stopnjevale in vodile že s 23:15, ter nato set brez težav osvojile.

V drugem nizu so odbojkarice Staranzana, pri katerih igrata tudi Veronika Winkler in Martina Stergonšek, ki sta do lani igrali pri Zaletu v C-ligi, odreagirale. Sočanke so jih ves čas zasledovale z nekaj točkami zaostanka, Staranzanu pa je brez težav uspelo ohraniti vodstvo in osvojiti niz z 18:25. Tudi tretjega so bolje začele domačinke, ki so nato s tremi zaporednimi asi že povedle z visokim 10:16. Sočanke so nato začele nižati razliko, z nekaj zaporednimi napadi Scocco so se približale na 21:23 ter nato z blokom na 23:24, zgrešen servis pa je pomenil konec sanj o napredovanju. Četrti set tako ni imel več rezultatskega pomena, sočanke so popustile, Staranzano pa se je veselil napredovanja s prvega mesta na lestvici.

"Danes bi potrebovali čarovnijo. Dekleta so letos naredila ogromno dela, kar ni nihče pričakoval. Če bi dosegli kaj več, bi bilo nepričakovano. Iz športnega vidika smo lahko žalostni in jezni, ker smo izgubili, iz organizacijskega pa smo lahko zadovoljni, ker je bil cilj, da smo boljši kot lani," je po tekmi komentiral trener Aljoša Orel, ki je priznal, da so bile nasprotnice najboljše in so imele bolj čisto igro z manj napakami, medtem ko Soča na pomembnih tekmah v letošnji sezoni večkrat ni zdržala pritiska, pa čeprav mu je žal za dekleta, ker bi si konec koncev to zaslužila.

Mossa - Zalet 3:1 (25:16, 25:20, 21:25, 25:20)

Zalet: Rapotec 8, Gulich 24, Karadžić 0, Mbengue 3, Oberdan 7, Olivotti 12, Ban (L1); Chiautta 1, Gargiuolo 0, Movio (L2), Regent n.v. Trener: Bosich

Odbojkarice Zaleta so se od D-lige poslovile s porazom proti Mossi. V prvem setu sta si bili ekipi izenačeni do 10. točke, nato so odbojkarice Mosse povedle in ga gladko zmagale, v drugem so poraz nekoliko omilile z dobrimi servisi Petre Gulich, v tretjem pa so prevladale v napeti končnici. Tudi četrti je bil izenačen skoraj do konca, ko so bile v končnici znova boljše domačinke. Pri Zaletu so se izkazale vse igralke, ki so stopile na igrišče. Oberdan je igrala v vlogi korektorice, Gulich znova na centru, set in pol je kot libero odigrala tudi mlada Zala Ban. Chiautta pa je vpisala svojo prvo točko v D-ligi.

MOŠKA D-LIGA

SloVolley Studio Vegliach – Altura 3:1 (25:19, 22:25, 25:23, 25:23)

SloVolley Studio Vegliach: Soranzio, Durastante, Mezzari, Kalc, Boezio, Svetina, G. Manià. Trener: L. Manià.