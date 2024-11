Izgredi in prekinitev tekme v Luciji

»V 7. krogu druge slovenske košarkarske lige sta se pomerila Portorož in Plama pur. Tekma je bila prekinjena zaradi izgredov, povzročili so jih navijači Portoroža. Posredovala je policija. Izgredi so se nadaljevali okoli dvorane in na ulicah,« so poročale Primorske novice na svojem profilu X in na spletni strani.

Kaj točno je bil razlog za incident, ki ga na slovenskih košarkarskih parketih ne pomnijo, še ni povsem jasno. Na družbenih omrežjih gostujočega kluba, ki sicer slovi po izjemno zvestih in glasnih navijačih, so sporočili le: »Tekma v Portorožu je bila v 4. minuti 2. četrtine, pri rezultatu 30:27, prekinjena zaradi huliganskega vedenja navijačev domačega kluba. Tekma se bo pred praznimi tribunami nadaljevala v torek ob 19.00 uri.«

Nekoliko obsežnejši so bili v portoroškem klubu, kjer so nasilje ostro obsodili. »Kot klub ostro obsojamo vsakršno nasilje in neprimerno vedenje, ki ogroža varnost igralcev, navijačev in vseh udeležencev,« so med drugim zapisali.

Takoj po incidentu, ki naj bi se nadaljeval tudi izven dvorane, so se začela ugibanja, ali je bilo za varnost ustrezno poskrbljeno. Iz portoroškega kluba so govorice, da na tekmi ni bilo dovolj varnostnih organov, takoj zanikali.

»V KK Portorož smo se veselili primorskega košarkarskega derbija, v organizacijo smo vložili veliko časa, tako kot za vsako domačo tekmo. Zadostili smo vsem zahtevam pristojnih služb, ki so potrebne za organizacijo tekme z večjim številom gledalcev. Še več kot to. A se je žal nekaj posameznikov odločilo, da pokvari primorski košarkarski praznik. Boli. Zelo boli, ker je bilo na tekmi tudi veliko družin,« so pojasnili.