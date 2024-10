Jadran do preobrata v tretji četrtini, na koncu pa še tretjič ostal praznih rok

Jadran – Falconstar 59:67 (10:22, 27:37, 50:45)

Jadran: Batich 12 (3:5, 3:9, 1:4), Gulič 2(-, 1:1, -), Ban 10 (6:6, 2:5, 0:3), Demarchi 2 (2:2, 0:3, 0:1), De Petris 3 (1:1, 1:3, -), Ignjatović 13 (0:2, 5:7, 1:2), Jakin 2 (-, 1:4, -), Gobbato 0 (-, -, -), Besedić 7 (1:2, 3:3, 0:2), Persi 2 (0:2, 1:1, -), Milisavljevic 6 (-, 3:5, 0:4), Malalan nv. Trener: Bazzarini.

Jadranovi košarkarji tudi po tretjem krogu meddeželne B-lige ostajajo brez zmage. Sinoči so na domačem igrišču na Čarboli z 59:67 klonili proti Falconstarju. Jadran bo ponovno stopil na igrišče že v nedeljo. V tekmi četrtega kroga se bo v gosteh pomeril z Jesolom.

Po slabi prvi četrtini, ki so jo gostje dobili z izidom 10:22, je Jadran v drugi vendarle omejil škodo. Domači košarkarji so branili preveč ohlapno, v napadu pa zagrešili veliko napak. Falconstar tega sicer ni kaznoval in na glavni odmor odšel z 10 točkami naskoka (27:37).

Drugi polčas so gostitelji začeli veliko bolj odločno ter z agresivno consko obrambo onesposobili Falconstarjev napad. Slabe tri minute pred koncem tretje četrtine je Jadran s prostima metoma Bana tudi povedel (41:40). Zadnja četrtina se je začela pri izidu 50:45, Falconstar pa je z delnim izidom 5:0 takoj izenačil. Jadran je že po dobrih treh minutah izpolnil bonus osebnih napak, ob tem pa je nekaj spornih sodniških odločitev domačine vrglo s tira. Gostje so to izkoristili in štiri minute pred koncem povedli za 6 točk (53:59). Dve minuti kasneje je bil izid 53:64, v končnici pa je lahko Jadran le nekoliko omilil poraz.