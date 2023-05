Jadran se iz Verone vrača praznih rok

San Bonifacio – Jadran Monticolo&Foti 67:60 (14:11, 32:24, 47:48)

Jadran: Batich 7 (2:4, 1:2, 1:3), Ban 13 (5:6, 1:5, 2:8), De Petris 8 (-, 4:11, -), Jakin 4 (-, 2:3, -), Gobbato 6 (1:2, 1:4, 1:4), Malalan 0 (-, 0:5, -), Bunc 13 (-, 5:7, 1:1), Milisavljevic 9 (-, 0:2, 3:10), Pregarc in Bellettini nv. Trener: Oberdan.

V prvi tekmi končnice za napredovanje C-lige gold so košarkarji Jadrana Monticolo&Foti ostali praznih rok. Na gostovanju v San Bonifaciu pri Veroni so klonili s 60:67. Povratna tekma bo v sredo ob 21. uri na Opčinah.

Po prvi četrtini (14:11) je sicer Oberdanovim varovancem dobro kazalo, v drugi pa so si domačini priigrali nekaj točk naskoka in odšli na glavni odmor pri izidu 32:24. Predvem v napadu je bila Jadranova igra v prvem polčasu neučinkovita. So pa gostje tretjo četrtino začeli veliko bolj odločno in se z delnim izidom 24:15 vrnili v boj za zmago. Izid pred zadnjimi desetimi minutami igre je bil 47:48. Povsem izenačena je bila nato zadnja četrtina. Pri izidu 61:60 so imeli gostje žogo v napadu, ki pa se jim ni izšel. San Bonifacio je tako z delnim izidom 6:0 dokončno pobegnil in osvojil prvo zmago v četrtfinalni seriji.