Jadran začel sezono z domačim porazom

Jadran – Pordenone 68:76 (12:22, 30:29, 57:53)

Jadran: Batich 15 (1:1, 7:7, 0:3), Ban 18 (1:2, 4:7, 3:6), Demarchi 3 (1:1, 1:3, 0:3), Gulič 5 (-, 1:1, 1:2), De Petris 8 (2:2, 3:7, -), Ignjatović 5 (-, 1:2, 1:1), Jakin 0 (-, -, -), Gobbato 0 (-, 0:1, 0:1), Persi 0 (-, -, 0:1), Besedič 10 (1:2, 3:6, 1:7), Milisavljevic 4 (-, 2:2, 0:3), Malalan nv. Trener: Bazzarini.

V uvodnem krogu meddeželne B-lige so Jadranovi košarkarji ostali praznih rok. V domači športni dvorani na Čarboli so z 68:76 klonili proti ekipi iz Pordenona, ki si je odločilno prednost priigrala v zadnji četrtini.

Domača ekipa trenerja Nicholasa Bazzarinija je z nihajočo igro po prvi četrtini zaostajala že za 10 točk (12:22). Že v drugi pa so zaigrali veliko bolje ter po zaslugi čvrste obrambe (Pordenone je v tem delu dosegel vsega 7 točk) in razigranega Boruta Bana prešli v vodstvo. Na glavni odmor je šel Jadran s točko prednosti (30:29). Z dobro igro so domačini nadaljevali tudi v tretji četrtini in naskok še rahlo povečali. Pred začetkom zadnje četrtine je bil izid 57:53, v zadnjih desetih minutah igre pa so Jadranovi košarkarji popustili predvsem fizično, kar so gostje izkoristili in na koncu prišli do zaslužene zmage.

Najboljša strelca v Jadranovih vrstah sta bila Borut Ban (18 točk) in Matija Batich (15 točk, 7:7 za dve točki). Med debitanti v Jadranovem dresu je center Jure Besedić prispeval 10 točk, Ivan Gulič 5, Nikolaj Persi pa se ni vpisal med strelce. V naslednjem krogu bo Jadran gostoval v Padovi.