Jadranova mladinska špica v deželni elitni konkurenci U17

Najvišje postavljena mladinska ekipa projekta Jadran začenja danes nastope v zahtevnem prvenstvu U17 »eccellenza«. Mladi Jadranovi košarkarji bodo ob 18.30 v Tržiču odigrali tekmo uvodnega kroga proti Libertasu iz Fiume Veneta. Domače tekme prvega dela prvenstva bodo namreč igrali v Tržiču (štiri tekme) in na Opčinah (dve).

Ekipo Jadrana ZKB sestavljajo igralci letnikov 2007, 2008 in 2009, ki trenirajo pod vodstvom Nicholasa Bazzarinija. »Vemo, da nas čaka zelo zahtevno prvenstvo. Pri Jadranu pa so se za igranje v ‘eccellenzi’ odločili zato, da bi fantje cim več napredovali in se nekoliko hitreje približali igranju na članski ravni. Rezultatskih ciljev si zato nismo zadali, v prvi vrsti bomo zasledovali konstanten in optimalen napredek tako na individualni kot na ekipni ravni,« je v telefonskem pogovoru povedal 30-letni tržaški trener. »Prestop v ‘eccellenzo’ zahteva od fantov stoodstotno osredotočenost na treningih, na tekmah zbranost od prve do zadnje minute. Zavedamo se, da bomo igrali proti močnejšim nasprotnikom, naloga trenerskega štaba (Bazzariniju bo na klopi pomagal trener Jadranove članske ekipe Gianluca Pozzecco, op. a.) pa je, da fante maksimalno pripravimo na ta izziv. Bolj kot o rezultatih bomo morali razmišljati o svoji igri,« je še dejal Bazzarini.