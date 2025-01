Jadranu se je zmaga proti Dinamu izmuznila v zadnji četrtini

MEDDEŽELNA B-LIGA

Dinamo Gorizia – Jadran 78:69 (22:12, 30:28, 52:56)

Jadran: Batich 17 (1:2, 2:6, 4:5), Demarchi 7 (2:2, 1:7, 1:3), De Petris 12 (2:2, 5:5, -), Jakin 6 (-, 3:4, -), Gobbato 10 (0:1, 5:6, 0:1), Karapetrović 6 (-, 3:5, 0:1), Besedić 6 (-, 0:2, 2:4), Milisavljevic 5 (-, 1:2, 1:4), Ban, Persi in Sabadin nv. Trener: Vatovec.

V prepredzadnjem krogu rednega dela meddeželne B-lige so Jadranovi košarkarji v gosteh klonili proti goriškemu Dinamu. Končni izid dvoboja v Romansu je bil 78:69 v korist domačega moštva, ki se je Jadranu oddolžilo za tesen poraz v prvem delu prvenstva in vknjižilo pomembni točki v boju za obstanek.

Dinamo se je do zmage dokopal v drugi polovici zadnje četrtine, ki se je sklenila z delnim izidom 26:13. Jadran je namreč šest minut pred koncem tekme vodil za dve točki (59:61). V nepravem trenutku pa so Vatovčevi varovanci izgubili dve zaporedni žogi na polovici igrišča, kar so goriški košarkarji kaznovali. Dinamo je dve minuti kasneje vodil za 5 točk (66:61), prednosti pa do konca tekme ni več izpustil iz rok. Gostje so dokončno popustili v zadnjih dveh minutah tekme, v kateri so Goričani z natančnim izvajanjem prostih metov zapečatili zmago.

Jadran, ki je sicer nastopil brez poškodovanega Boruta Bana, je zapravil lepo priložnost, da bi še drugič v letošnji sezoni premagal Dinamo. Po prvi četrtini košarkarjem združene ekipe ni kazalo najbolje, saj so po prvih desetih minutah igre zaostajali že za 10 točk (22:12). Precej bolje pa so zaigrali v drugi četrtini, v kateri so zaostanek skorajda izničili (izid prvega polčasa je bil 30:28), in v tretji, v kateri so tudi povedli (52:56). Spodbudno so začeli tudi zadnjo četrtino, na koncu pa so morali priznati premoč Dinama.

V Jadranovih vrstah je bil tokrat najboljši na igrišču organizator igre Matija Batich, ki je tekmo sklenil s 17 točkami (4:5 za tri točke). Jadran bo v nedeljo v zadnjem krogu rednega dela prvenstva na Čarboli (začetek tekme ob 18. uri) gostil četrtouvrščeni Virtus iz Padove.

DEŽELNA DIVIZIJA 2

Athletismo – Dom 72:75 (22:17, 36:31, 57:50)

Dom: Salvi 5, D. Abrami 17, M. Devetta 0, G. Zavadlav 2, Devetak 8, Vidani 4, Bernetič 12, P. Abrami 14, L. Pahor 0, Bressan 9, Calzavara 0, Čavdek 4. Trener: Bonetti.

V zaostali tekmi 8. kroga goriške skupine deželne divizije 2 je Dom v Štandrežu po napeti tekmi tesno ugnal doslej prvouvrščeni Dinamo z izidom 72:75. Domovi košarkarji so se na lestvici točkovno izenačili z mestnim tekmecem, po zaslugi zmage v neposrednem dvoboju pa so tudi prevzeli prvo mesto na lestvici.

V prvem polčasu so Bonettijevi košarkarji občutili pritisk zaradi derbija proti kakovostnemu nasprotniku. Predvsem v obrambi je bil Dom nekoliko v težavah, v napadu pa sta bila učinkovita le Peter Abrami in Ivan Bernetič. V drugem polčasu pa so gostje zaigrali bolj prepričljivo. Svoje sta prispevala predvsem Samuele Bressan in Goran Devetak, ki je učinkovito branil najnevarnejšega košarkarja Athletisma. V zadnjih desetih minutah igre je Domu dokončno uspel preobrat. Odločilne točke je prispeval kapetan David Abrami (17 točk), ki je bil skoraj nepogrešljiv pri izvajanju prostih metov (12:15).