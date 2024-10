Jadrnice Way of Life ne bo na Barcolani

»Na letošnji Barcolani nas ne bo,« je bil zelo jasen in odločen Gašper Vinčec, krmar slovenske supermaxi jadrnice EWOL Way of Life, ki je lani zasedla tretje mesto za zmagovalcem Arco SGR in drugouvrščenim Proseccom Doc Shockwave 3.

Vinčec, nekdanji slovenski olimpijec in zmagovalec Barcolane leta 2019, je Primorskemu dnevniku včeraj tako utemeljil odločitev slovenske ekipe: »Letos smo se odločili, da se osredotočimo na tako imenovane off-shore regate in Barcolana ni bila na našem programu,« je povedal in nato v nadaljevanju dodal: »Barcolana je res fantastična regata, organizacija je vrhunska. A resnici na ljubo nam v zadnjih letih ni bilo prav nič prijetno, saj nismo imeli enakih tretmajev kot naši glavni konkurenti. Na tržaškem mestnem nabrežju so nas organizatorji postavili tja nekje bolj stran od dogajanja in priveza nismo imeli pred našo stojnico, kar nas je precej zmotilo. Imeli smo občutek, kot da nismo zaželeni,« je bil kritičen Vinčec.

»Če bi se prijavili na regato, bi se tudi letos potegovali za najvišja mesta. Bo pa slovensko čast na Barcolani branil Mitja Kosmina s Proseccom Doc Shockwave 3, ki bo glavni konkurent za Arco SGR Furia Benussija,« je dejal izkušeni koprski jadralec.

Vinčec je obenem povedal, da se je z Benussijem pobotal. »Pred leti je prišlo s Furiom do iskric, a nato sva se slišala po telefonu in se dobila na kavi ter si nalila čistega vina.«