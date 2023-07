Jadrnovcem priznanje Občine Trst z obljubo o »Hiši Jadrana«

Odbornik za šport Giorgio Rossi je v imenu Občine Trst včeraj v Muzeju orientalske umetnosti v Trstu sprejel Jadranove igralce, tehnični štab in vodstvo ter jim ob napredovanju v meddeželno B-ligo vnovič čestital in jim podelil priložnostno priznanje. Slednje, se je priporočil, naj zdaj krasi stari sedež Jadrana, a le dokler ne bo športno združenje dobilo nov dom, novo športno dvorane na Krasu z novim sedežem vred.

Ravno nova športna dvorana na Krasu, ali Hiša Jadrana, kot so jo priložnostno preimenovali na sprejemu, je bila vnovič glavna tema sprejema. Nazadnje je o njej spregovoril župan Dipiazza, ko je sprejel Kontovelove odbojkarice in košarkarje (8. junija), in napovedal, da si ob takih uspehih zaslužijo novo športno dvorano. Danes se je Rossi v svojem uvodnem pozdravu vnovič vrnil na temo in potrdil, da je v interesu Občine Trst resda vlaganje v novi športni center na Krasu, ki naj bi dozorel v nekaj letih. Naj se izcimi ideja, sanje so dovoljene, je dejal in tudi že napovedal, da se bodo v kratkem dogovorili za snidenje vseh vpletenih strani, da bi od idejnih zasnov vendarle stopili korak naprej. K pogovorom seveda mora pristopiti tudi Občina Zgonik, je še poudaril Rossi.

Da so sanje, o katerih je govoril Rossi, že dobile eno možno obliko, je včeraj napovedal Andrea Monticolo, ki se je sprejema udeležil kot predstavnik glavnega sponzorja Monticolo&Foti. Odborniku Rossiju je napovedal, da so si idejni projekt nove športne dvorane za Jadran in ostala sodelujoča društva, pri podjetju že zamislili. Podjetnik bi rad namreč s tem pomagal Jadranu, da bi ideja čim prej dobila tudi svojo obliko in se uresničila. Monticolo si je s sodelavci sicer zamislil pravo športno vas.