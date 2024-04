Na 53. mednarodni jadralni regati za Trofejo princese Sofije na Mallorci so danes v olimpijskem razredu 49er FX opravili dva plova. Jadralki ekipe italijanske vojne mornarice Jana Germani, ki je tudi članica TPK Sirena, in Giorgia Bertuzzi sta zasedli 10. in 9. mesto, skupno pa sta 17.. Po prvem dnevu vodita Norvežanki Helene Naess in Marie Ronningen pred ameriško posadko Roble-Shea in Švedinjama Bobeck-Netzler.