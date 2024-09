Juventina in Kras Repen spet danes zvečer

Deželna nogometna elitna liga bo spet na sporedu danes zvečer. V 3. krogu bodo tako spet aktivni nogometaši Juventine in Krasa Repen. Oboje čaka gostovanje. Obe enajsterici bosta igrali na Tržaškem. Juventina, ki ima po dveh tekmah štiri točke na lestvici, bo ob 20. uri igrala pri Svetem Alojziju v Trstu proti San Luigiju, ki je sezono začel z dvema zmagama. Kras Repen bo ob enakem času igral na umetni travi v Ulici Alpini na Opčinah, kjer igra domače tekme Chiarbola Ponziana. Kras ima dve točki na lestvici in pravzaprav že potrebuje zmago. Chiarbola Ponziana, ki jo vodi Alessandro Musolino, ima štiri točke na lestvici. Tržaški belo-modri so v soboto premagali Muggio s 3:2. Pred tem pa so igrali neodločeno 1:1 z Juventino.

Današnji spored: Maniago – Fontanafredda, Codroipo – Casarsa, Pro Gorizia – UFM, Rive Flaibano – Muggia, Sanvitese – Pro Fagagna, Tamai – Azzurra, Tolmezzo – Fiume Bannia.

Izida in postavi bomo objavili nocoj na spletni strani www.primorski.eu.