Juventina osvojila celoten izkupiček

NOGOMET

ELITNA LIGA – 4. krog

Juventina – Maniago Vajont 3:1 (1:0)

Strelci: 42. M. Piscopo; 47. Štrukelj, 80. Pillon 11-m

Juventina: Blasizza, Furlani, Cocetta, Liut, Jazbar, Russian, Štrukelj, Samotti, Pillon, Grion, M. Piscopo. Trener: Visintin.

Rdeč karton: 62. Furlani (dvojni opomin)

Po sredinem porazu proti San Luigiju je Juventina reagirala in je danes v Šlovrencu premagala Maniago Vajont, ki je še brez točke na lestvici. Štandreški rdeče-beli so vseskozi diktirali tempo igre in po prvem polčasu vodili po golu Marca Piscopa. Drugi gol je padel v uvodnih minutah drugega dela, ko je bil uspešen Jan Štrukelj. A deset minut kasneje, okrog 57. minute, so Juventinini branilci »skuhali« najstrožjo kazen in Maniago Vajont je zmanjšal zaostanek. Pet minut kasneje je Juventina igrala še z možem manj, saj je sodnik pokazal Furlaniju drugi rumeni karton. A naposled so se Visintinovi fantje zbrali in Jan Štrukelj je v zadnjem delu srečanja izsilil enajstmetrovko, s katere je bil uspešen Pillon.

Kras Repen – Rive d'Arcano Flaibano preložena na kasnejši datum