Kaznovani, ker Trst zanje nima kaj iskati v Italiji

Transparent, namenjen navijačem tržaške košarkarske ekipe Pallacanestro Trieste jih bo kar drago stal. Kvestorka iz Trevisa Alessandra Simone je štirim navijačem ekipe Treviso Basket za eno leto prepovedala vstop v športne dvorane (tako imenovani Daspo).

Ti naj bi namreč po njeni oceni 26. oktobra letos med gostovanjem ekipe iz Trsta v Villorbi izobesili transparent, s katerim so tekmece zmerjali, da so »70 let nezaželeni prišleki.« Nanašali so se na 26. oktober 1954, ko je Trst prešel pod Italijo. Tekma je namreč potekala ravno ob 70. obletnici dogodka. Varnostni organi so transparent takoj odstranili. Tržaški navijači pa so tedaj v odgovor začeli peti italijansko himno in vihteti z italijansko zastavo.