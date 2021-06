Kljub Dončićevim 46 točkam Dallas izločen

Dončićevih 46 točk ni bilo dovolj za napredovanje Dallasa v drugi krog končnice severnoameriške lige NBA. V Los Angelesu so sedmo in odločilno tekmo prvega kroga izgubili proti Clippersom s 126:111. Luka Dončič je bil najboljši strelec tekme, poleg tega je prispeval 14 podaj in 7 skokov. Z metom iz igre 10:14, štirimi trojkami, sedmimi podajami, tremi skoki in s kar 29 točkami je v prvem delu gospodaril pod obročema dvorane v Los Angelesu.

Clippers se bodo v polfinalu zahodne konference v igri na štiri zmage pomerili z najboljšo ekipo rednega dela Utah Jazz.

V polfinalu vzhodne konference sta polfinalna para Philadelphia - Atlanta ter Milwaukee - Brooklyn, na zahodu pa Utah - LA Clippers in Denver Vlatka Čančarja - Phoenix.