Sejem Barbacan Produce praznuje deset let

Na prvem sejmu pred desetimi leti je sodelovalo nekaj več kot deset obrtnikov. Na jutrišnjem jih bo 85: sejem umetniških, obrtniških in dizajnerskih izdelkov, ki sliši na ime Barbacan Produce, je prerasel vsa pričakovanja njegovih ustanoviteljic. Alessia Alessio Vernì, Nika Furlani in Lodovica Fusco so včeraj v tržaški Mestni hiši predstavile letošnjo sezono sejma, ki štirikrat na leto napolni Trg Barbacan, okoliške ulice in stopnišče pod cerkvijo Marije Velike. Za kar so jim zelo hvaležni tudi na tržaški občini, je zagotovila podžupanja Serena Tonel.

Na sejmu lahko ponujajo svoje izdelke samo tisti, ki prestanejo strogo selekcijo treh organizatork. Tokrat so na primer prejele okrog 170 prošenj za sodelovanje, ustregle pa so lahko le polovici. Najtežje je zavrniti kakovostne ponudnike, pravijo organizatorke, ki skušajo na vsakem sejmu ponuditi vsaj 30 % novih razstavljavcev. Ti kupcem nudijo unikatna oblačila, usnjene izdelke, nakit, a tudi obrtniško izdelane zvezke, naravna mila, sladice in še mnogo drugega. Prihajajo pa z raznih koncev Italije in zlasti iz Slovenije in Hrvaške.

Med njimi vsakič izberejo tistega, ki je poskrbel za najlepše urejeno stojnico, in ta se lahko naslednjega sejma udeleži brezplačno. Pa še eno nagrado podelijo vsako leto. Poimenovana je po prerano umrli oblikovalki Marini Buttazzoni. Letošnja prejemnica je tržaška založba White Cocal Press, ki se bo vseh štirih sejmov udeležila brezplačno. Po jutrišnjem, ki bo na sporedu med 10.30 in 18.30, bo 16. junija na sporedu edina večerna edicija sejma Barbacan Produce, preostala pa bosta 27. oktobra in 15. decembra.