Tako Bor Radenska kot Dom do zmage v zadnji četrtini

ZLATA - RDEČA SKUPINA

Bor Radenska – Vallenoncello 75:70 (20:19, 33:44, 50:57)

Bor: Brancati 6 (4:4, 1:1, 0:1), Gallocchio 15 (1:1, 4:5, 2:9), Možina 10 (4:5, 3:7, 0:1), Comar 0 (-, 0:5, 0:1), Pizziga 2 (-, 1:5, -), Zettin 4 (0:2, 2:2, 0:2), Strle 3 (-, 0:3, 1:1), Venturini 13 (-, 5:7, 1:3), Lettieri 1 (1:1, -, -), Finatti 21 (4:6, 1:3, 5:8), Savoia nv. Trener: Krčalić.

Na Stadionu 1. maja sta se pomerili še neporaženi ekipi zlate - rdeče skupine deželne divizije 1. Po zelo razburljivi tekmi četrtega kroga so se na koncu zmage veselili košarkarji Bora Radenska, ki so po preobratu v zadnji četrtini s 75:70 ugnali Vallenoncello. Dvoboj so domačini dobro začeli, zlasti v obrambi, izkušeni nasprotniki, pri katerih igra kar nekaj košarkarjev z izkušnjami iz višjih lig (med vsemi izstopa nekdanji A-ligaš Riccardo Truccolo), pa so v napadu odgovarjali z natančnimi meti iz razdalje. V drugi četrtini je Vallenoncello prevzel pobudo in izkoristil Borove težave v napadu. Z delnim izidom 13:25 so gostje na glavni odmor odšli s prednostjo 11 točk (33:44).

V uvodu drugega polčasa so Krčalićevi varovanci reagirali in začeli nižati zaostanek. Ob koncu tretje četrtine je v ospredje stopil Matteo Finatti, ki je bil nerešljiva uganka za obrambo furlanske ekipe. Manj kot dve minuti pred koncem je bil izid izenačen na 69:69, Borovi košarkarji pa so v končnici izkoristili živčnost gostov (prej omenjeni Truccolo si je prislužil celo izključitev), hladnokrvno zadevali proste mete in se na koncu veselili razburljive, a popolnoma zaslužene zmage. Edina negativna točka večera je poškodba kolena Piera Brancatija.

BRONASTA - B SKUPINA

Dom – Pallacanestro Trieste 71:64 (24:23, 35:34, 51:51)

Dom: Demartin 0 (-, -, -), Abrami 11 (8:10, 2:3, 0:2), Salvi 2 (-, 1:2, -), M. Zavadlav 6 (-, 0:1, 2:5), G. Zavadlav 11 (-, 4:6, 1:4), Devetta 21 (3:11, 9:15, -), Devetak 8 (0:3, 4:5, -), D'Amelio 12 (4:7, 4:10, 0:5), Miklus, Komic in Marini nv. Trener: Graziani.

Košarkarji Doma so se morali v četrtem krogu bronaste - B skupine za obstanek v deželni diviziji 1 pošteno potruditi, da so strli odpor mlade ekipe Pallacanestro Trieste. Goričani so kljub povprečni igri slavili z 71:64, do zmage pa so se dokopali v zadnji četrtini. Dotlej je bila tekma v popolnem ravnovesju, saj je bil izid po tridesetih minutah 51:51. V zadnjih desetih minutah pa so Grazianijevi varovanci poostrili obrambo in posledično zaigrali nekoliko bolj učinkovito tudi v napadu. Med posamezniki sta levji delež k zmagi prispevala Gabrijel Zavadlav in Devetak, ki sta se izkazala v obrambi.

»Pot do obstanka v ligi je še težavna, zlasti če na naslednjih tekmah ne bo prave intenzivnosti na igrišču od prve minute dalje,« je po tekmi na kratko izjavil Domov športni vodja David Ambrožič, ki kljub zmagi ni bil ravno zadovoljen s prikazano igro goriške peterke.