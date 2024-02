Ključno Dončićevo podajo izničila neverjetna trojka ob pisku sirene (video)

Košarkarji Dallasa so ponoči izgubili na gostovanju v Clevelandu s 119:121. Tekmo je z neverjetno trojko s svoje strani igrišča ob zadnjem pisku sirene odločil Max Strus in gostiteljem priigral 38. zmago za drugo mesto na vzhodu. Pred tem je le tri sekunde pred koncem Luka Dončić podal P.J. Washingtonu za koš za vodstvo Teksačanov s 119:118, a so domači zmogli preobrat.