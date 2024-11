Kontovel ZKB utrpel še peti zaporedni poraz v C-ligi

C-LIGA

Kontovel ZKB – Cordenons 53:70 (9:17, 24:48, 32:60)

Kontovel: Terčon 12 (2:2, 5:13, 0:2), Glavina 0 (-, 0:1, -), Bellettini 0 (-, -, -), Pregarc 9 (4:4, 1:3, 1:3), Škerl 16 (1:1, 3:7, 3:9), Pro 4 (-, 2:4, 0:3), Mattiassich 6 (-, 3:7, 0:2), Starc 0 (-, 0:1, 0:1), Regent 0 (-, 0:6, -), Scocchi 6 (-, 0:3, 2:4), Daneu in Marion nv. Trener: Popovič.

Košarkarji Kontovela ZKB po petih odigranih tekmah v C-ligi ostajajo še brez zmage. Sinoči so na domačem igrišču po pričakovanju gladko klonili proti vodilnemu in še nepremaganemu Cordenonsu. Končni izid je bil 53:70.

Popovičevi varovanci so stik s postavnimi in tehnično zelo dobro podkovanimi nasprotniki držali le v uvodnih štirih minutah. Pri izidu 9:9 so nato gostje povsem onesposobili Kontovelov napad in si z učinkovitim napadom (dobro so metali predvsem za tri točke) ob polčasu priigrali že 24 točk naskoka. V tretji četrtini je prednost še narasla, v zadnji četrtini pa je Cordenons nekoliko popustil, kar je Škerlu in soigralcem omogočilo le, da nekoliko omilijo poraz.

DEŽELNA DIVIZIJA 2

Breg SV Impianti – Santos C 74:67 (19:18, 40:36, 61:53)

Breg: A. Zeriul 6, Cavarra 0, D. Smotlak 0, Celin 25, Filipac 5, Basso 0, M. Terčon 13, D. Terčon 8, Gregori 8, M. Zeriul, Devcich 6, Mucci 3. Trener: Oberdan.

V drugem krogu deželne divizije 2 je Breg SV Impianti na domačem parketu s 74:67 premagal trdoživi Santos C. Domači košarkarji trenerja Deana Oberdana so sicer ves čas rahlo vodili, a so jim bili gostje stalno za petami. Breg si je po koncu tretje četrtine priigral 8 točk prednosti in jo v zadnjih desetih minutah tekme suvereno upravljal. V domačih vrstah je bil strelsko najbolj razpoložen Diego Celin, ki je dosegel 25 točk, dvojnega dvojčka pa je v statistiko vpisal Matija Terčon s 13 točkami in 13 skoki.