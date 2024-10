Kontovelu v Sacileju usodna zadnja četrtina

C-LIGA

Humus Sacile – Kontovel 60:54 (15:15, 31:31, 45:45)

Kontovel: Terčon 0 (-, 0:2, -), Bellettini 0 (-, 0:1, -), Pregarc 8 (-, 4:10, 0:2), Škerl 9 (-, 3:6, 1:6), Pro 0(-, 0:1, -), Mattiassich 7 (-, 2:4, 1:3), Starc 0 (-, 0:1, -), G. Regent 2 (-, 1:4, -), A. Daneu 20 (1:4, 2:6, 5:10), Scocchi 8 (1:2, 2:6, 1:5), Vecchiet nv. Trener: Popovič.

Sacile Košarkarji Kontovela so v 2. krogu C-lige v gosteh po izenačeni tekmi klonili proti Humusu iz Sacileja. Končni izid je bil 60:54 v korist domače peterke. V prvih treh četrtinah je na igrišču vladalo popolno ravnovesje, nekaj Kontovelovih poskusov pobegov pa so domačini spretno ubranili. V zadnjih desetih minutah igre se je v napadu gostov malce zataknilo, Humus pa si je z nekaj trojkami priigral odločilno prednost. Pri Kontovelu je z 20 točkami in 11 skoki izstopal Aleksander Daneu, slabi odstotki pri metu iz igre pa so Popovičevo četo na koncu drago stali.

DEŽELNA DIVIZIJA 1

Bor Radenska – Cervignano 107:111 (19:24, 45:49, 66:70, 95:95)

Bor: Fr. Savoia 0 (-, 0:1, 0:1), Gallocchio 18 (6:12, 3:6, 2:7), Bole 1 (1:2, 0:1, 0:1), Fort 16 (5:8, 4:7, 1:3), Skoko 2 (-, 1:1, -), Lettieri 7 (3:4, 2:6, -), Strle 9 (4:6, 1:1, 1:1), Maurel 8 (-, 4:9, -), Možina 23 (6:9, 7:9, 1:2), Finatti 23 (4:4, 5:10, 3:8), Fi. Savoia in Battilana nv. Trener: Kladnik.

V uvodnem krogu deželne divizije 1 je Bor Radenska na domačem igrišču po podaljšku s 107:11 klonil proti Cervignanu. Redni del tekme se je končal pri izidu 95:95, s tem da so gostje izenačujoči koš zadeli tri sekunde pred koncem.

Cervignano se je izkazal za zelo homogeno in kakovostno ekipo, ki bo najbrž v nadaljevanju krojila vrh lestvice skupine 1. Na drugi strani je Bor naletel na slab strelski večer pri metu za tri točke (8:22), odločilni pa so bili slabi odstotki pri izvajanju prostih metov (29:45) in kar 19 izgubljenih žog. Po dolgem zasledovanju v prvi polovici tekme so domačini v tretji četrtini povedli za 6 točk (65:59), nazadnje pa so vodili tudi 54 sekund pred koncem tekme pri izidu 92:88. V poslednjih napadih pa so gostje kot že omenjeno izsilili podaljšek.

Cervignano je v dodatnih petih minutah igre prikazal večjo natančnost. Zadnjič je bil izid izenačen pri 102:102, nato pa so Borovi košarkarji dokončno izgubili stik z nasprotniki.