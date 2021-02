Košarkarji deželnih lig še čakajo

V naslednjih dneh bo najbrž znano, ali se bodo deželna košarkarska prvenstva (tako članska kot mladinska) v letošnji sezoni sploh začela. Potem, ko je Italijanska košarkarska zveza Fip sporočila, da bodo posamezni deželni odbori odločali o morebitnem začetku deželnih prvenstev, se bodo drevi predstavniki klubov sestali s predsednikom Fip FJK Giovannijem Adamijem. Če ne upoštevamo Jadrana, ki mora spremljati odločitve deželnega odbora Veneta (C-liga gold spada pod okrilje Fip Veneto), je še pet slovenskih klubov, ki nestrpno čaka na odločitve zveze. Med temi društvi se je za zdaj le Bor opredelil za to, da s člansko ekipo v letošnji D-ligi ne bo igral, in odločitev že posredoval vodstvu Fip FJK. V tem prvenstvu imata v letošnji sezoni pravico igranja še Dom in Kontovel, medtem ko sta Breg in Sokol na seznamu ekip za promocijsko ligo. Večina košarkarjev je v zadnjih tednih že začelo s treningi, potem ko je zveza objavila nova protikoronska priporočila. Vsi so morali opraviti bris, preden so lahko prvič stopili v dvorane.

Goriški Dom je med tistimi društvi, ki podpira začetek prvenstva, kot nam je potrdil športni vodja David Ambrožič, ki pa se zaveda, da bodo dodatni stroški in bolj zapletena organizacija tekem veliko breme za klub in košarkarje. Nekoliko bolj previdni so za zdaj pri Kontovelu, saj je klub dal svojo razpoložljivost z rezervo. Predsednik Marko Ban si želi, da bi klubi odločali kolegialno, saj drugače nima smisla igrati prvenstva. Poudaril pa je tudi, da bi morala košarkarska zveza ta čas postaviti skrb za mladinske lige pred članska prvenstva. Veliko bolj zadržani so tako pri Sokolu, kjer člani sicer trenirajo, kot pri Bregu, kjer so košarkarji članskih ekip izrazili željo, da bi raje še malo počakali.