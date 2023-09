Košarkarski spektakel na Blejskem jezeru (FOTO in VIDEO)

Blejsko jezero danes gosti poseben košarkarski dogodek, saj so sredi naravne idile postavili plavajoče igrišče, na katerem poteka Grosbasketov mednarodni turnir 3x3 za mlade. V sklopu dogodka bodo v partnerstvu z znamko Air Jordan predstavili tudi košarkarsko supergo z imenom Luka 2 Lake Bled.

Na Slovenski turistični organizaciji (STO), ki je z znamko I feel Slovenia glavni partner tega dogodka, so prepričani, da gre za edinstveno priložnost za mednarodno promocijo Slovenije.

»Gre za izjemno priložnost za povečanje prepoznavnosti Slovenije v svetu. Državo bomo predstavili kot odlično gostiteljico najzahtevnejših in najbolj privlačnih športnih prireditev. Veselimo se, da je Luka Dončić, ambasador slovenskega turizma, našel navdih v slovenski naravni lepoti in da je njegov nov športni čevelj vključil trajnostne elemente, ki so ena ključnih vrednot slovenskega turizma,» je na novinarski konferenci pred sobotnim dogodkom povedala direktorica STO, Maja Pak.

Dogajanje se se je začelo z dogodkom NBA-klinika, na katerem je 25 otrok vadilo košarko pod okriljem trenerja iz severnoameriške lige NBA, nato se je začel mednarodni turnir v košarki 3x3 do 17 let.

Poleg košarkarskih tekem si obiskovalci lahko ogledajo tudi legendarni pokal Larry O’Brien, prestižno nagrado, ki se podeljuje prvakom lige NBA.